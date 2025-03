Google Pixel 9 Pro bekroond tot beste smartphone van 2025

Google heeft de eerste prijs gewonnen bij de GLOMO awards op het Mobile World Congress. De Pixel 9 Pro is uitverkozen tot beste smartphone van het jaar 2025. Vorig jaar won Google ook al.

Pixel 9 Pro wint GLOMO award

Tijdens het Mobile World Congress (MWC) 2025 in Barcelona heeft Google erkenning gekregen voor zijn innovaties in de mobiele sector. Het bedrijf werd beloond met twee prestigieuze GLOMO (Global Mobile) awards, waaronder de felbegeerde titel “Smartphone of the Year” voor de Pixel 9 Pro.

Hoewel Google tijdens MWC 2025 geen nieuwe hardware introduceerde, kreeg het wel de prijs voor beste smartphone. DroidApp plaatste eerder de uitgebreide Google Pixel 9 Pro review, waarin we het toestel uitgebreid hebben getest.

De Pixel 9 Pro wordt geprezen om zijn sterke combinatie van hoogwaardige hardware en innovatieve software. De smartphone biedt een uitgebreide set aan AI-tools die de gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren. De balans tussen krachtige specificaties en een intuïtieve interface maakt de Pixel 9 Pro een van de meest complete Android-apparaten op de markt. Vorig jaar won de Google Pixel 8 serie. De jaren daarvoor wonnen de iPhone 14 Pro en de iPhone 13 Pro Max van Apple.