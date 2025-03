Pixel Feature Drop maart 2025: AI slimmigheidjes en meer

Ben je in het bezit van een Pixel telefoon dan zijn er een hoop nieuwe functies in aantocht. Google heeft weer een Pixel Drop vrijgegeven en we vertellen je welke nieuwe handigheidjes je toestel krijgt!

Pixel Drop van maart 2025

De meest handige nieuwe functie is misschien wel AI herkenning van oplichtingstelefoontjes. Via een AI model dat lokaal op de telefoon draait herkent het bepaalde conversatie patronen en waarschuwt het je voor mogelijke oplichting. De oplichtingsherkenning geeft je niet alleen en pop-up waarschuwing maar ook haptische en hoorbare waarschuwingen.

Met de Pixel 9 is het nu mogelijk om een livestream te starten met behulp van andere externe camera’s. Dat kan een GoPro camera zijn maar ook een andere Pixel-telefoon. Zo maak je met gemak een livestream met beelden uit alle hoeken.

Meer AI nieuws want Pixel Studio kan nu ook mensen genereren, iets wat voorheen onmogelijk was. Onze oosterburen krijgen in elk geval toegang tot Pixel Studio, Pixel Screenshots en Pixel AI weerberichten. Ook Pixel Screenshots krijgt een handige upgrade met het slim voorstellen van schermafdrukken voor je collectie.

Noodcommunicatie via satellieten komt ook beschikbaar voor gebruikers in de EU, samen met allerlei satelliet gerelateerde updates zoals Starlink en Verizon Skylo ondersteuning in de VS. In de Vind Mijn app kan je nu naast je apparaten terugvinden ook live locaties delen van familie.

Goed om te weten; Niet alle functionaliteiten zijn beschikbaar op de Pixel telefoons en sommige functies zijn regio gebonden, de uitrol is van start gegaan en je kunt de komende tijd een update verwachten!