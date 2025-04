Google gaat batterij Pixel 9a verzwakken na 200 laadcycli

Google treft maatregelen om de accu van de Pixel 9a te beschermen. Dit blijkt uit een nieuwe disclaimer van het bedrijf. Na slechts 200 laadcycli worden de prestaties verzwakt.

Aanpassingen batterij door Google

De nieuwe Google Pixel 9a werd eerder aangekondigd, en zal later deze maand in de Nederlandse winkels te vinden zijn. De fabrikant komt nu opnieuw in het nieuws met opmerkelijke maatregelen om de accu te sparen. Opvallend, omdat de Pixel 9a juist over een grotere accu beschikt dan eerdere Pixel-telefoons.

Google heeft in het ondersteuningsdocument gezegd dat de Pixel de zogenaamde ‘batterijgezondheidsoptimalisatie’ krijgt. Hierbij wordt de batterijspanning automatisch verlaagd na het bereiken van 200 laadcycli. Vervolgens wordt de spannend geleidelijk verder verlaagd totdat 1000 laadcycli zijn bereikt. Een lagere spanning zorgt voor een korter uithoudingsvermogen en langzamer laadproces.

Officieel is deze maatregel bedoeld om naar eigen zeggen, de batterijprestaties en slijtage te stabiliseren. Het doet ook denken aan eerder nieuws, dat de Pixel 4a telefoons bijna onbruikbaar werden door een update, doordat maatregelen doorgevoerd werden door de batterijcapaciteit softwarematig aan te passen.