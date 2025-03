Marketingfoto’s van Pixel 9a uitgelekt

Een nieuw bericht kunnen we met je delen over de Pixel 9a. De nieuwe aankomende smartphone van Google, lekt uit in foto’s. Opvallend is onder andere de keuze voor een andere cameramodule.

Pixel 9a in nieuwe foto’s

Nieuwe foto’s zijn opgedoken van de Google Pixel 9a. De foto’s komen uit de hand van Evan Blass. In de foto’s zien we de telefoon in de kleuren waarin het beschikbaar zal komen. Dit zijn Obsidian (zwart), Porselein (wit), Peony (roze) en Iris (paars). Eerder verschenen er al persfoto’s van het toestel.

We zien verder de cameramodule. Dit is niet langer meer een balk, maar een vrij anoniem ogende cameramodule met twee lenzen. Verder zien we een integratie van Google’s AI-tool Gemini.

De verwachting zou zijn dat de nieuwe Pixel 9a op 19 maart aangekondigd wordt. We verwachten een Tensor G4 chipset, een 6,3 inch OLED-scherm met Full-HD+ en 120Hz. Verder gaan berichten over een 5100 mAh batterij met ondersteuning voor 23W laden of 7,5W draadloos laden. Ook zou er een 48MP + 13MP groothoeklens aanwezig zijn en zou er een vanafprijs gelden vanaf 449 euro.