Google Pixel 9a uitgelicht in renders: krijgt nieuw design

Google zal later dit jaar de nieuwe Google Pixel 9a aankondigen. De smartphone in kwestie is nu te zien in renders, waardoor we een beeld krijgen van hoe de telefoon eruit zal komen te zien.

Renders van Pixel 9a

We hebben nieuwe beelden van een smartphone van Google. De telefoon in kwestie is de Pixel 9a. Deze smartphone zal binnenkort aangekondigd worden, zo is de verwachting. Eerder kwamen er al berichten online over de Pixel 9a, nu zijn de renders opgedoken.

De Google Pixel 9a zal een andere cameramodule krijgen, zonder de camerabalk. De camera steekt niet langer meer uit, en loopt gelijk met de rest van de achterzijde. De Google Pixel 9a zou beschikken over een 48 megapixel hoofdcamera en een 13 megapixel groothoeklens. De smartphone zou beschikbaar komen in de kleuren Obsidiaan, Porselein, Peony en Iris.

Volgens geruchten zou Google de nieuwe Pixel 9a aankondigen op 26 maart. Geruchten hebben het verder ook over een 5100 mAh batterij en de Tensor G4 chipset.