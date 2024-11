Pixel 9a krijgt grote upgrades: alle uitgelekte specificaties

Google zal binnen afzienbare tijd de nieuwe Google Pixel 9a aankondigen. Deze smartphone maakt deel uit van de al riante Pixel 9-serie, maar dan met een lagere prijs. Van de Pixel 9a zijn nu de specificaties uitgelekt.

Pixel 9a specificaties uitgelekt

De Google Pixel 9a belooft een aantal interessante vernieuwingen te brengen in het mid-range segment. Volgens recente lekken zou het nieuwe model beschikken over een groter scherm van 6,3 inch met een verversingssnelheid die dynamisch aanpasbaar is tot 120Hz. Dit betekent dat het scherm vloeiendere beelden biedt dan zijn voorgangers, hoewel de Pixel 9a de Super Actua-branding van zijn Pro-tegenhanger niet zal dragen. De afmetingen zijn naar verwachting 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, en met een gewicht van 186 gram is hij iets lichter dan de Pixel 8a.

Een andere opvallende upgrade is de grotere batterijcapaciteit. De Pixel 9a zou uitgerust zijn met een 5000 mAh accu, wat meer is dan de 4700 mAh batterij in de Pixel 9 Pro. Dit kan zorgen voor een langere batterijduur, hoewel de oplaadsnelheden ongewijzigd blijven. Bedraad opladen is beperkt tot 18W en draadloos opladen tot 7,5W, wat betekent dat volledig opladen enige tijd kan duren.

Onder de motorkap wordt de Pixel 9a waarschijnlijk aangedreven door dezelfde Tensor G4-chip als andere modellen in de Pixel 9-serie. Dit betekent goede prestaties, hoewel Google mogelijk bespaart op andere componenten, zoals de modem en verpakkingstechnologie. De telefoon zal waarschijnlijk standaard worden geleverd met 8GB RAM en zal beschikbaar zijn in versies met 128GB en 256GB opslag, wat ruim voldoende is voor de meeste gebruikers.

Wat betreft de prijs, zouden de kosten verrassend genoeg gelijk blijven aan die van de Pixel 8a, namelijk $499. In ons land kwam het toestel op de markt voor 549 euro. Als deze prijsbevestiging klopt, biedt de Pixel 9a aanzienlijke waar voor zijn geld gezien de upgrades die hij met zich meebrengt. Hiermee lijkt Google een grotere stap te zetten naar een toestel dat qua specificaties dichter bij de duurdere Pixel 9 ligt.

Hoewel de Pixel 9a nog niet officieel is aangekondigd, zijn er al renders van het nieuwe ontwerp gelekt. Dit ontwerp toont dat het toestel waarschijnlijk dezelfde primaire camera heeft als de Pixel 9 Pro Fold, wat een verbetering in beeldkwaliteit zou kunnen betekenen voor de mid-range gebruiker. Geruchten wijzen erop dat Google de lancering van de Pixel 9a mogelijk wat naar voren schuift, wat betekent dat we deze nieuwe Pixel misschien eerder kunnen verwachten dan aanvankelijk gedacht.