‘Google gaat Pixel 9a in maart 2025 aankondigen’

Google zou haar nieuwe Pixel 9a smartphone in maart volgend jaar willen aankondigen. Wanneer dit klopt, betekent dit dat Google de releasedatum van haar nieuwe Pixel flink naar voren heeft gehaald.

Komt de Pixel 9a eerder?

In maart 2025 zou de Pixel 9a, de nieuwste toevoeging aan Google’s mid-range smartphone-reeks, al beschikbaar kunnen zijn voor pre-order. Dit zou de vroegste releasedatum zijn in de geschiedenis van de Pixel-a-lijn, een aanzienlijke versnelling van het releaseschema. Volgens een rapport van Android Headlines, dat “meerdere bronnen” citeert, kunnen we de Pixel 9a medio maart verwachten, waarmee Google afwijkt van eerdere, meer voorspelbare releaseschema’s.

Deze vroege release zou in lijn zijn met de verschuiving die eerder dit jaar al zichtbaar werd bij de Pixel 9-serie. Die smartphones werden in augustus 2024 uitgebracht, twee maanden eerder dan normaal en zelfs voordat Android 15 officieel was geïntroduceerd. Het lijkt erop dat Google deze nieuwe aanpak doortrekt naar de mid-range Pixel 9a, en mogelijk zelfs naar toekomstige Android-versies zoals Android 16, die naar verwachting ook eerder zullen verschijnen dan normaal.

Interessant is dat de geschiedenis van de Pixel-a-reeks altijd wisselvallig is geweest wat betreft lanceringen. De eerste Pixel 3a werd in mei 2019 uitgebracht tijdens Google I/O, maar de opvolgende modellen kenden telkens andere lanceringstijdstippen. De Pixel 4a werd bijvoorbeeld vertraagd tot augustus 2020 vanwege de COVID-19-pandemie, terwijl de Pixel 5a in 2021 rond dezelfde tijd werd geïntroduceerd. De Pixel 6a verscheen in juli 2022, terwijl de Pixel 7a in mei 2023 tijdens Google I/O werd onthuld. De Pixel 8a volgde dat patroon met een aankondiging in mei 2024, kort voor Google I/O.

Hoewel renders van de Pixel 9a al eerder zijn uitgelekt, vergelijkbaar met eerdere leaks van de Pixel 8a, blijft de verschuiving naar een vroegere lancering in maart een opvallend nieuwe stap voor Google. Dit zou erop kunnen wijzen dat Google meer consistentie probeert te brengen in de timing van hun Pixel-lanceringen.

