Google kondigt nieuwe Pixel 5a aan: dit moet je erover weten

Google heeft zojuist een nieuwe smartphone aangekondigd in de Pixel-serie. Het is nog niet de Pixel 6-serie, maar de nieuwe Pixel 5a, welke voorzien is van 5G. We zetten alle details op een rijtje.

Pixel 5a aangekondigd

De Pixel 5a smartphone is door Google zojuist officieel aangekondigd. Het hing al even in de lucht dat de fabrikant een nieuwe smartphone aan zou kondigen. Google vond het de tijd nog niet rijp om ook al de Pixel 6-serie aan te kondigen. Wel verschenen van die twee smartphones al beelden, nota bene van Google zelf.

Nu is het dus tijd voor de Google Pixel 5a. De smartphone moet een upgrade zijn van de Pixel 4a 5G die vorig jaar uitgebracht werd door het bedrijf. Google heeft de Pixel 5a voorzien van een Qualcomm processor, om precies te zijn de Snapdragon 765G. Verder zien we een 6,34 inch Full-HD AMOLED-paneel met de standaard verversingssnelheid van 60Hz. Google heeft het toestel een IP67-certificaat meegegeven voor water- en stofresistentie. Op de Pixel 5a komen we verder 6GB RAM tegen, net als 128GB opslagruimte en een 4680 mAh accu. Het opladen gaat met 18W.

Google heeft de Pixel 5a een dual-camera meegegeven. Dit is een 12,2 megapixel hoofdlens en een 16 megapixel groothoeklens. De front-camera telt 8 megapixels. Aan de achterkant is de smartphone uitgerust met een vingerafdrukscanner. Verder is er ook weer de Titan M security-module en is er eSIM-ondersteuning De Pixel 5a komt met Android 11 en heeft ook een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

De Pixel 5a krijgt een prijskaartje mee van 449 dollar. Geïnteresseerd in het toestel, dan zal je ervoor naar Japan of de Verenigde Staten moeten. Een Europese release is niet gepland; wat betekent dat de Pixel 5a ook niet naar Duitsland komt.