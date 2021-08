Pixel 6 en Pixel 6 Pro wallpapers nu te downloaden

Op zoek naar een nieuwe achtergrond voor je huidige smartphone? Je kunt vanaf nu de achtergronden van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro instellen op je eigen toestel.

Wallpapers van de Pixel 6

Van de week was daar ineens het nieuws over de nieuwe Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. Google gaf daarbij het design vrij van de nieuwe smartphones. We kregen in de weken voorafgaand aan dit nieuws al meerdere malen de geruchten onder ogen waarbij het nieuwe design ook al te zien was, maar nu heeft Google dus ook van zich laten horen.

Net als bij iedere smartphone zullen ook de Pixel 6 en Pixel 6 Pro voorzien zijn van nieuwe achtergronden. Hoewel de smartphones pas vanaf de herfst aangekondigd zullen worden, hoef je voor de nieuwe wallpapers niet zo lang te wachten. Dankzij de collega’s van XDA, die de Google Wallpaper app hebben uitgepluisd, kun je ze zelf ook downloaden op je toestel. Om ze te downloaden kun je hier de ZIP downloaden met achtergronden. In totaal zijn er twaalf achtergronden.