Google bevestigt Pixel 6 en Pixel 6 Pro met eigen Tensor SoC: dit weten we

Google heeft foto’s gepubliceerd van de nieuwe Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. Beide modellen zullen voorzien zijn van een eigen chipset en natuurlijk Android 12. We zetten de details op een rijtje.

Pixel 6 en Pixel 6 Pro

Op Twitter heeft Google foto’s gedeeld van twee nieuwe smartphones die al een tijd rondgingen in het geruchtencircuit. Het gaat om de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. Een officiële aankondiging is het nog niet, maar we krijgen wel al het één en ander aan informatie voorgeschoteld. In de herfst van dit jaar moeten de telefoons definitief uitgebracht worden.

Een interessant detail is dat Google gebruik maakt van een eigen chipset, die zij zelf hebben ontwikkeld. Volgens eerdere geruchten zou Samsung hier aan een steentje hebben bijgedragen. Details en benchmarks zijn niet gedeeld door het bedrijf, zeker is wel dat de chipsets uiteraard over 5G beschikken. Volgens Google moeten deze chipsets de meest krachtige AI- en machine learning-modellen kunnen verwerken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld cameraprestaties, spraakherkenning en meer.

De Google Pixel 6 zal op de markt komen met een 6,4 inch plat scherm met een Full-HD+ resolutie en verversingssnelheid van 90Hz. Bij de Pixel 6 Pro zal het een 6,7 inch scherm zijn; voorzien van QHD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Google zou de Pixel 6 Pro voorzien van een ‘licht gepolijst aluminium frame’. Bij het ‘standaard’ model wordt gesproken Kenmerkend voor de toestellen is de vrij dikke cameramodule aan de achterkant. De verwachting is dat Google nog meer de focus legt op een verbeterde camera voor de Pixel 6-toestellen.

De nieuwe Pixel 6-smartphones van Google zullen voorzien zijn van Android 12 met de nieuwe Material You laag. Wanneer de definitieve aankondiging is, dat is nog even afwachten. We moeten daarmee ook nog het antwoord afwachten of Google deze keer wél de telefoons uitbrengt in Nederland. Eerdere Pixel-devices waren hier alleen via grijze import of moest je zelf even over de grens halen in Duitsland.