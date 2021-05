Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro duiken op in nieuwe renders

Er zijn nieuwe beelden verschenen van twee nieuwe toestellen van Google. Met de Pixel 6-serie slaat de fabrikant een nieuwe weg in, met het frisse ontwerp van zowel de Pixel 6 als de Pixel 6 Pro. We komen nu nog wat extra details te weten over de twee modellen.

Pixel 6 in nieuwe renders

We hebben nieuwe beelden voor je van de nieuwe Pixel 6-serie die op termijn uitgebracht zal worden door Google. Eerder verschenen er al beelden van de Pixel 6-serie en nu wordt dat verder uitgebreid. De beelden zijn afkomstig van OnLeaks, een bekende naam in de telecomwereld. We beginnen met de Pixel 6 Pro. Deze smartphone zal voorzien worden van een periscooplens. De brede cameramodule doet een beetje denken aan de Nexus 6P. Het design komt overeen met de eerder verschenen renders.

Volgens de leaker krijgt de Pixel 6 Pro een 6,67 inch beeldscherm en stereo-speakers. De afmetingen van het Pro-model zouden zijn; 163,9 x 75,8 x 8,9 millimeter. Ter hoogte van de camera zal het toestel aanzienlijk dikker zijn, met een dikte van 11,5 millimeter. Hieronder vind je een video van de Pixel 6 Pro met daarin een rendervideo.



Pixel 6

Dan is er ook nog de ‘standaard’ Pixel 6. Deze smartphone doet het zonder periscooplens. Dit toestel krijgt wel dezelfde kenmerkende stijl voor de camera. Er zal een 6,4 inch scherm aanwezig zijn en de afmetingen 158,6 x 74,8 x 8,9 millimeter. Ook hier is hij bij de camera een stuk dikker; 11,8 millimeter. Verdere specificaties ontbreken nog. Eerder dook het gerucht op over dat Google aan een eigen chipset werkt. Daar hebben we verder nog niets over gehoord.

Daarnaast is het onduidelijk wanneer Google de nieuwe telefoons aankondigt. Afgelopen week was er Google I/O en eigenlijk hadden we ze daar verwacht. Overigens is het ook nog maar de vraag of ze deze keer wel naar Nederland komen. Tot nu toe grijpen we in ons land steeds mis en brengt Google de Pixel-devices niet officieel uit in Nederland en België.