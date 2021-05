Google Chrome krijgt nieuw experiment: nieuw leven voor Google Reader?

Google Reader was jaren geleden een populaire RSS-lezer voor het bijhouden van je favoriete websites. Nu lijkt Google functionaliteit van deze tool te willen gebruiken in de Chrome-browser.

Google Chrome met RSS-lezer?

De dienst Google Reader was jarenlang geleden onder velen een geliefde applicatie voor het bijhouden van nieuws middels RSS. Toch besloot Google enkele jaren geleden dat het tijd was om de stekker eruit te trekken. Hoewel Feedly bijvoorbeeld een degelijk alternatief is, wordt de dienst nog altijd gemist.

Nu wordt door Google bevestigd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe feature voor Google Chrome. In de Canary-versie van Chrome wordt voor enkele gebruikers in de komende tijd een nieuwe functie zichtbaar. Het gaat om de mogelijkheid om een andere site te volgen. De gevolgde pagina’s kun je terugvinden in een speciaal tabblad in de Chrome-browser.

Zodra de knoop is doorgehakt om de functie breed uit te rollen, zullen websites richtlijnen krijgen van Google om te voldoen aan de eisen om ook opgenomen te worden in de functie. Voor nu zal er eerst getest worden, zo stelt Google.