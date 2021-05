Chrome voor Android krijgt nieuw deelmenu: QR-code en screenshot-editor

Een nieuwe functie wordt breed uitgerold voor Chrome voor Android. Met de nieuwste server-side update zie je een nieuw deelmenu. Hierbij valt onder andere de QR-optie op, samen met een eigen screenshot-editor.

Google Chrome met nieuw deelmenu

Google rolt stilletjes een nieuw deelmenu uit voor de Android-browser Chrome. In de afgelopen tijd zijn er al meermaals aanwijzingen opgedoken voor het nieuwe deelmenu. Deze kon bijvoorbeeld geforceerd worden door hem in te schakelen bij de ‘flags’, waarbij je toegang hebt tot ontwikkelaarsopties in de browser. Nu lijkt Google te zijn begonnen met het uitrollen van deze versie voor iedereen.

Bij het delen van een webpagina zie je vervolgens dit nieuwe share-menu. Hier zie je als eerst de apps waarmee je de content kunt delen. Daaronder staan extra opties, die we eerder nog niet terugzagen in Chrome. Je kunt kiezen uit vijf opties, waarvan we er verschillende al kennen.

Screenshot editor

Nieuw is de Screenshot Editor in Chrome. Er wordt direct een screenshot gemaakt, waarbij je desgewenst deze kunt bijsnijden, tekst kunt toevoegen of kunt tekenen. Hiervan kun je ook de grootte en de kleur aanpassen. Vervolgens kies je na de bewerkingen op ‘volgende’, en kun je ervoor kiezen de screenshot te delen of om op te slaan.

QR-code

Een andere nieuwe functie die nu gebruikt kan worden is de QR-code. Van een webpagina kun je een QR-code maken met Chrome, waarna iemand anders deze via Chrome (of een andere app) kan scannen. Ook kun je hem downloaden voor op je toestel zodat je deze op een later moment kunt laten scannen.