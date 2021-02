Lenovo IdeaPad Duet Chromebook review: dubbel handzaam gemak

Op DroidApp nemen we niet vaak een Chromebook onder de loep maar is de Lenovo IdeaPad Duet Chromebook nu een laptop of een tablet, en wat kan je er zoal allemaal mee? Onze bevindingen van deze veelzijdige Chromebook lees je in de Lenovo IdeaPad Duet Chromebook review.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook review

Hoewel deze Chromebook al een paar maandjes te verkrijgen is lanceerde Lenovo de IdeaPad Duet vorig jaar in misschien wel de perfecte tijd voor compacte laptops/tablets. Het is ook niet gek dat Lenovo inzet op een wat jongere doelgroep met deze Chromebook. Met voldoende functies voor thuisonderwijs is voor studenten van jong tot oud dit handzame apparaat misschien geen slechte keuze.

In de verpakking

In de doos van de Lenovo IdeaPad Duet vinden we naast de Chromebook zelf ook een magnetisch aanhechtbaar toetsenbord en een magnetische backcover. Die backcover is ook om te toveren in een kickstand waarmee je het scherm rechtopstaand kunt gebruiken. Handig! Verder vinden we een USB Type-C laadkabel en bijbehorende wandadapter.

Design en interface

Deze Chromebook van Lenovo heeft een grijze achterzijde met een lichtblauw accent. Waardoor het geheel er fris uitziet. De IdeaPad Duet van Lenovo is met een 10,1 inch scherm zeer compact en voor wie op zoek is naar een lichtgewicht tablet/laptop combinatie kan dit toestel een kanshebber zijn. Aan de zijkant vinden we de een enkele USB-C poort. Deze is multifunctioneel te gebruiken, bijvoorbeeld om je hoofdtelefoon op aan te sluiten.

Qua comfort is het toetsenbord wel even wennen, zeker omdat de toetsen vrij dicht op elkaar zitten en de feedback van de toetsen ook zeer licht is. Ook het trackpad vergt enige gewenning wat ook weer deels te wijten is aan het compacte formaat. Wat wel enorm bijdraagt aan het comfort van deze Chromebook is de meegeleverde “stoffen” backcover. Deze heeft een uitvouwbaar gedeelte waarmee je het scherm onder verschillende hoeken kunt zetten.

Chrome OS

Met Chrome OS heb je de beschikking over een internet gericht besturingssysteem waarbij de Chrome-browser de hoofdrol speelt. Wie de Google Chrome browser actief gebruikt zal zich dan ook snel thuis voelen op deze Chromebook. Natuurlijk kan je je favoriete extensies in de browser installeren zoals een wachtwoord-manager of adblocker. Maak je al gebruik van Chrome dan vind je ook meteen je browser favorieten terug op de Duet.

In de tabletmodus werken de veegbewegingen intuïtief en heb je snel door hoe je terug kunt gaan naar het vorige venster. Maar ook dat je door van beneden naar boven te vegen je teruggaat naar het startscherm. Koppel je het toetsenbord aan dan verandert de interface ook meer in een laptopachtige omgeving met een taakbalk en menu. Je kunt natuurlijk ook met het toetsenbord aangesloten nog steeds gebruik maken van het touchscreen.

Voor wie onderweg in de trein wil werken kan zijn Chromebook eenvoudig koppelen met een Android smartphone. Zo kan je zonder moeilijke handelingen gebruik maken van het internet op je smartphone. Op het moment dat je smartphone gekoppeld is zie je ook een indicator van het telefoonbereik op je Chromebook terug.

Met Android ondersteuning

Het prettige aan Chrome OS is dat je er tegenwoordig ook Android applicaties op kunt draaien. In sommige gevallen zal je merken dat apps niet helemaal de juiste formaten gebruiken en is het afwachten of de ontwikkelaar van je favoriete apps wat extra werk heeft gemaakt van een goede tablet ondersteuning.

In de desktop modus kan je ook gebruik maken van de Android apps waarmee je ze naast elkaar kunt zetten tijdens het werken. Bijvoorbeeld aan de linkerzijde je Chrome-browser en rechts de Spotify app.

Multimedia en camera

Het 16:10 scherm met haar 1920×1200 resolutie is ruim voldoende om lekker veel apps op kwijt te kunnen en ook prima geschikt voor het kijken van een Netflix-serie. De kleuren op het scherm zijn goed en ook kan het scherm fel genoeg, waardoor hij ook buiten redelijk te gebruiken is. Want de reflecties van het scherm bemoeilijken het zicht op het scherm. De dual luidsprekers aan de bovenzijde van de tablet leveren verrassend heldere geluidskwaliteit ook op de luidste stand.

Mocht je denken aan videoconferencing dan kan je met de IdeaPad Duet ook prima uit de voeten met een vrij scherpe 2 megapixel frontcamera. Aan de achterzijde vinden we een 8 megapixel camera, en hoewel we verwachten dat je niet snel met deze Chromebook je vakantiekiekjes zal schieten is het fijn om even snel een fotootje te kunnen maken van bijvoorbeeld een document.

Prestaties en accuduur

Over de accuduur zijn we zeer positief op een volle batterijlading kan je gemakkelijk de werkdag doorkomen met zeker 10+ uur scherm-aan-tijd. Dat is voor mij persoonlijk ruim genoeg om twee dagen door te komen. Wel is het zo dat het opnieuw opladen van de gehele batterij flink wat tijd in beslag kan nemen, zo’n 4 uur. Dat is misschien deels te wijten aan de oplader die rustig de tijd lijkt te nemen. Toch hoeft dit allemaal geen probleem te zijn wanneer je de Chromebook ‘s avonds aan de lader hangt. Met een andere adapter weten we de laadtijd in te korten tot 1:56 uur.

De MediaTek P60T processor weet voor het browser werk voldoende rekenkracht en snelheid te geven. Aangevuld met 4 gigabyte aan werkgeheugen kan je op deze Chromebook best wat tabbladen geopend houden. Ook Android apps draaien op deze Chromebook verrassend goed, zeker als er niet al te zware grafische prestaties worden gevraagd. Want hoewel je op de IdeaPad Duet prima een spelletje kan spelen merken we wel dat bij intensere scènes de tablet het moeilijk krijgt.

De IdeaPad Duet is er in twee verschillende opslagruimtes namelijk 64GB en 128GB. We raden je zeker aan om voor de 128GB variant te gaan zodat je ook onderweg nog voldoende vermaak kan meenemen als je even zonder internetverbinding zit.

Beoordeling

Deze veelzijdige Chromebook is door haar lage prijs en compacte formaat ideaal voor wie een tablet zoekt die niet te veel geld mag kosten maar tegelijkertijd ook de luxe wenst van een toetsenbord. Met zowel het snelle Chrome OS als het Android besturingssysteem ben je vrij in wat je kunt doen met deze Chromebook. Natuurlijk zijn de prestaties niet gelijk aan dat van een high-end Chromebook of Android tablet. Zo struikelt de IdeaPad Duet af en toe over grafisch intensieve games.

Voor wat huiswerk, e-mailen, browsen en het kijken van films en series is deze Chromebook van Lenovo prima geschikt! De Lenovo IdeaPad Duet 64GB en 128GB varianten zijn te koop via Bol.com, MediaMarkt, Paradigit, Megekko en Coolblue.