‘Chrome voor Android krijgt binnenkort ondersteuning lange screenshots’

Het kan soms erg handig zijn, een lange screenshot maken. Verschillende smartphones bieden deze optie al aan, maar binnenkort kunnen we deze functie ook in de Chrome-browser verwachten.

Lange screenshots in Chrome

Al sinds het begin van Android is het mogelijk om een screenshot te maken van wat er op je scherm te zien is. Sommige fabrikanten hebben een optie aan hun interface toegevoegd waarmee je ook lange screenshots kunt maken. Die functionaliteit lijkt Google ook wel interessant, zo lijkt het.

Ook in Android 11 is de ondersteuning voor lange screenshots niet te vinden, ondanks dat deze functionaliteit al eerder opdook. In de Chrome-browser op je Android-toestel kan het zomaar zijn dat het binnenkort wel mogelijk is om langere screenshots te maken. De functie is ontdekt als zogenoemde ‘experimentele functie’.

Op dit moment is onduidelijk of de functie breed beschikbaar gaat komen in Chrome. Dit zal de tijd uit moeten wijzen.