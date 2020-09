Renders verschenen van nieuwe Chromecast; naamswijziging voor Android TV

Google zal vermoedelijk eind deze maand een nieuwe Chromecast gaan presenteren. Het apparaat is eerder opgedoken onder de codenaam Sabrina, nu zien we duidelijke renders van het apparaat.

Nieuwe Chromecast in renders

Er zijn renders verschenen van de nog niet aangekondigde nieuwe Chromecast. De verwachting is dat Google dit apparaat eind september gaat presenteren. Op 30 september heeft Google een aankondiging gepland staan. Nadat we eerder al beelden voorbij zagen komen van de nieuwe Chromecast, delen de Duitse collega’s van Winfuture nieuwe beelden van de stick.

Anders dan bij de eerdere Chromecast, zal de nieuwe versie geleverd worden met een afstandsbediening. We zien dat deze slechts een paar knoppen heeft. Een cirkelvormig pad laat je navigeren. Ook zijn er toetsen voor de Google Assistent, er is een terug-, home- en volume demp-toets en je kunt direct naar Netflix en YouTube gaan. Er is volgens de bron ook een naar wens programmeerbare favorieten-knop.

Android TV

Interessant nieuws is er ook over Android TV. Hierbij zou gekozen worden voor een nieuwe naam, en wordt het platform waarschijnlijk losgekoppeld van Android. Naast deze nieuwe dingen verwachten we ook de nieuwe Pixel 4a 5G, Pixel 5 en een nieuwe Nest Home speaker.