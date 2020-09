Grootse Google-aankondiging op 30 september: dit kunnen we verwachten

Op 30 september houdt Google een nieuwe aankondiging onder de noemer ‘Launch Night In’. Op deze dag zullen we verschillende nieuwe producten gaan zien zoals een Chromecast, Pixel-smartphone en slimme speaker.

Google aankondiging op 30 september

Google heeft bekend gemaakt dat het eind deze maand een online event zal houden. Tijdens het Launch Night In evenement zal de zoekgigant nieuwe producten en mogelijk ook diensten presenteren. Google zelf heeft het verder nergens over, al zijn de eerdere berichten voldoende aanleiding om te weten wat het bedrijf van plan is.

Er gingen namelijk al eerder berichten rond over nieuwe apparaten van Google. Tijdens de aankondiging, welke op 30 september plaats zal vinden, zullen we naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe Chromecast gaan zien. Het zou gaan om de tweede generatie Chromecast Ultra, met afstandsbediening en Android TV. Daarnaast zouden we een nieuwe speaker gaan zien, welke de opvolger van de Google Home moet worden. Het huidige model werd vier jaar geleden uitgebracht. Volgens eerdere geruchten zou deze speaker rond de 100 euro kosten.

Tevens kunnen we nieuwe smartphones verwachten. Het lijkt erop dat Google hier de Pixel 5 laat zien. Daarnaast lijkt uitbreiding voor de Pixel 4a-serie ook een feit. Zagen we eerder al de introductie van de Pixel 4a, komt er vermoedelijk 30 september een Pixel 4a 5G bij, met wat gewijzigde specificaties en zoals de naam al aangeeft, ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Alle details zullen we op 30 september te weten komen. De aankondiging is om 20:00 uur Nederlandse tijd. DroidApp houd je hiervan natuurlijk uitgebreid op de hoogte.