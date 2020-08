‘Aankondiging Pixel 5 en 4a 5G op 30 september’

Volgens de laatste berichten is Google van plan om twee nieuwe Pixel-smartphones te presenteren op 30 september. Het gaat om de Pixel 5 en de 5G-versie van de Pixel 4a.

Pixel-aankondiging op 30 september?

Over ruim een maand moet het zover zijn; Google zou volgens de laatste berichten dan de nieuwe smartphones willen presenteren. De twee smartphones waar het om gaat is de Pixel 5 en de Pixel 4a 5G. Begin deze maand werd de 4G-versie van de Pixel 4a al gepresenteerd.

De 5G-versie zal een aantal extra’s hebben. Zo wordt gesproken over een Snapdragon 765G processor en een dual-camera aan de achterkant van de telefoon. De Pixel 4a 5G zal een prijs krijgen van 499 euro.

Pixel 5

Dan is er ook nog de Pixel 5. Deze smartphone zal eveneens beschikken over een Snapdragon 765G processor van Qualcomm. We verwachten een aantal verschillen met de Pixel 4a; zo zal ‘de 5’ over een meer premium design beschikken, een nog betere camera krijgen en tevens tegen water kunnen.

Google zal de Pixel 4a 5G in september uitbrengen in de kleur Black. In oktober moet dan nog de kleur ‘White’ volgen. De Pixel 5 komt er in het Black en Green. De kans dat we ze ook in Nederland gaan zien lijkt erg klein. De Pixel-toestellen komen nog altijd niet officieel naar Nederland. Degenen die interesse hebben zullen het via grijze import moeten doen, of even naar Duitsland rijden. Google Frankrijk lekte eerder al dat de pre-order op 8 oktober gepland staat.