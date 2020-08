Google Frankrijk deelt releasedatum Pixel 5; verkoop Pixel 4 (XL) gestopt

We hadden van de week de aankondiging van de nieuwe Pixel 4a. Nu is het tijd voor meer informatie over de Pixel 5. De Franse site van Google meldt de releasedatum.

Pixel 5 komt in oktober

Doorgaans presenteert Google in oktober wat nieuwe producten en verbeteringen voor diensten. Komende oktober lijken we kennis te kunnen maken met de nieuwe Pixel 5. De smartphonefabrikant heeft op haar Franse website hierover (per ongeluk) meer informatie gedeeld. Hoewel die informatie nu verwijderd is, komen we er wel meer over te weten dankzij de cache-gegevens.

Google zou op 8 oktober de nieuwe Pixel 5 willen uitbrengen, in ieder geval in Frankrijk, in de voorverkoop. Doorgaans worden nieuwe producten in oktober uitgebracht, maar de datum waarop het toestel wordt aangekondigd, dat is niet bekend. Het lijkt erop dat de Pixel 5 geen uitstel krijgt. De Pixel 4a had oorspronkelijk in mei al moeten verschijnen, maar dat werd dus veel later.

Pixel 4 (XL)

Ander nieuws is er ook over de Pixel 4 en Pixel 4 XL. De productie van deze twee smartphones is gestopt. De voorraden die er nu nog zijn worden verkocht, maar daarna worden ze niet meer aangevuld. Overigens werden de Pixel 4-toestellen in ons land alleen via grijze import verkocht.

