Google lekt zelf de Pixel 4a in eigen webwinkel

Google zal binnenkort de nieuwe Pixel 4a aankondigen. De fabrikant komt al lange tijd in het nieuws met het toestel, maar nu lijkt de aankondiging dichterbij. De Pixel 4a is uitgelekt in de eigen webwinkel.

Pixel 4a in eigen webwinkel

In de eigen webwinkel van Google heeft een tijdje de nieuwe Pixel 4a gestaan. We komen steeds meer te weten over het nieuwe toestel, maar nog altijd houdt Google de lippen wat stijf op elkaar met nieuws over de smartphone. Het gaat om een fout geplaatste productafbeelding, die bij de Nest WiFi hoorde. In plaats daarvan is dus de Pixel 4a getoond.

Volgens geruchten zouden we de nieuwe Pixel 4a begin augustus gaan zien. De foto is inmiddels vervangen door de foto van de Nest WiFi, maar gelukkig is er nog de internethistorie.