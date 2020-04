Specificaties en verkooppakket van nieuwe Google Pixel 4a uitgelekt

Er zijn meer details bekend over de Google Pixel 4a die dit voorjaar verwacht wordt. De specificaties van het toestel zijn nu uitgelekt. Wat heeft de nieuwe smartphone, en tevens opvolger van de Pixel 3a te bieden?

Pixel 4a specs gelekt

De Google Pixel 4a wordt binnenkort verwacht. We zouden hem eigenlijk 12 mei verwachten, tijdens de introductie van Google I/O. Echter is dit vanwege de coronacrisis afgezegd en is het onbekend of Google wellicht de smartphone presenteert tijdens een online aankondiging. In ieder geval wordt er door Google wel gewerkt aan de opvolger voor de Pixel 3a.

Uit de nieuwste informatie blijkt dat de Pixel 4a een 5,81 inch OLED-beeldscherm krijgt met een Full-HD+ resolutie. De processor is een Snapdragon 730 chipset, aangevuld met 6GB aan werkgeheugen en 64GB/128GB aan opslagruimte. Voorop is een 8MP front-camera geplaatst in de punch-hole; de camera achterop telt 12,2 megapixel. Google rust de smartphone uit met een accu van slechts 3080 mAh accu.

Qua specificaties lijkt het niet echt een bijzonder toestel te worden. De Pixel-toestellen moeten het dan voornamelijk hebben van de snelle updates die gedurende relatief lange tijd uitgerold worden. Verder zien we hieronder ook een foto die uitgelekt is, en het mogelijke verkooppakket van de telefoon laat zien.