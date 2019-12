Eerste renders van nieuwe Pixel 4a verschenen: dit kun je verwachten

Google zal komend jaar met de introductie van de Pixel 4a komen, als opvolger van de Pixel 3a. Uit doorgaans aardig goed geïnformeerde bron zien we nu de Pixel 4a renders.

Pixel 4a renders

Er zijn beelden online verschenen van de nieuwe Google Pixel 4a. De foto’s zijn afkomstig van OnLeaks, een bron die vaker beelden levert van nog niet aangekondigde smartphones. Het toestel moet weliswaar gebaseerd zijn op de Pixel 4-serie, we zien op de beelden direct al dat hij verschillende dingen heeft waarbij het zichzelf weet te onderscheiden.

De kleinere Google Pixel 4a zal over een vingerafdrukscanner beschikken, welke aan de achterkant van de smartphone is geplaatst. Daarbij krijgt het toestel een punch-hole, een opening voor de camera, in de linkerhoek van het beeldscherm. Aan de bovenkant zal de Pixel 4a voorzien zijn van een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Volgens de bron krijgt het toestel een schermgrootte mee van circa 5,7 of 5,8 inch. Ook zien we een cameramodule welke uitsteekt aan de achterkant. Het is een ‘trend’ die je moet liggen. De Pixel 4a zou de volgende afmetingen hebben; 144,2 x 69,5 x 8,2 millimeter, waarbij de dikte ter hoogte van de cameramodule uitkomt op 9,0 millimeter.

Naar verluidt en andere geruchten krijgt de smartphone verder 4GB/6GB aan werkgeheugen en 64GB/128GB aan opslagruimte mee. Daarbij zou het toestel voorzien zijn van een Snapdragon 765 (of 730) processor en komt hij in de kleuren zwart en wit.



Alle details zullen we in de loop van 2020 te horen krijgen. Vermoedelijk wordt de Google Pixel 4a aangekondigd tijdens de komende editie van Google I/O. Deze wordt traditioneel in mei gehouden.