Duidelijke live-foto’s duiken op van Google Pixel 4a

We kunnen dit jaar weer een nieuwe smartphone verwachten van Google. Volgens de berichten gaat het om de Google Pixel 4a, waarvan we nu duidelijke beelden te zien krijgen. Wat heeft het toestel te bieden?

Pixel 4a op live-foto’s

Er zijn online live foto’s verschenen van de nieuwe meer compactere smartphone van Google. De Pixel 4-serie zal uitgebreid worden met de Pixel 4a en Google doet hier inmiddels wat testen mee, zo wordt duidelijk. Het toestel is immers ‘in het echt’ opgedoken. Het toestel zal de huidige Pixel 3a opvolgen en krijgt ook de vierkante cameramodule, maar dan in een kleinere omvang.

Op de foto’s zien we de Pixel 4a met in de linkerbovenhoek de front-camera. We zien verder dat de smartphone aan de achterkant een vingerafdrukscanner heeft. Het hoesje houdt de precieze vormgeving nog wat geheim, maar de foto’s geven een goed beeld van hoe de nieuwe Pixel 4a eruit komt te zien.

Het lag voor de hand dat Google de nieuwe smartphone tijdens Google I/O in mei aan zou kondigen. Echter is dit vanwege de gezondheidsrisico’s van het coronavirus afgeblazen. Onbekend is of Google het toestel via een online keynote aankondigt, of dat het een ander plan heeft.