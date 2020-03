Google I/O 2020 geannuleerd vanwege coronavirus

Het coronavirus houdt velen in haar greep. Na het Mobile World Congress is nu ook Google I/O 2020 geannuleerd. Het is het jaarlijkse event van Google vol nieuws.

Google I/O 2020 gaat niet door

Ieder jaar heeft Google een grootse aankondiging vol nieuwe producten, diensten en nieuws. Ook dit jaar stond een grootse aankondiging gepland, Google I/O. Het zou plaatsvinden van 12-14 mei, maar het gaat niet door.

De reden hiervan is het coronavirus. Het is het zoveelste evenement dat gecanceld wordt vanwege het virus. Eerder annuleerde GSMA het Mobile World Congress in Barcelona en ook het F8 event van Facebook gaat niet door. Google I/O gaat dus ook niet door. Degenen die een ticket hebben gekocht krijgen hun geld terug.

Het is niet bekend of Google de aankondiging uitstelt, of dat het de nieuwe dingen via bijvoorbeeld een livestream laat zien.