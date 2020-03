Reviewvideo duikt op van onaangekondigde Pixel 4a

Google zal binnenkort de nieuwe Pixel 4a aankondigen. We zagen van de week al foto’s van het toestel, nu zie je hem nog beter; in een video.

Video van Pixel 4a

Het is de verwachting dat Google binnenkort de Pixel 4a in de spotlights zet. De ‘lite-versie’ van de Pixel 4 is in de afgelopen tijd al meermaals opgedoken en ook vandaag is dat het geval. Een Cubaanse blog heeft de Pixel 4a in bezit kunnen krijgen en daar al een heuse review van weten te maken. Dit zien we terug in een 6,5 minuut durende (Spaanstalige) video.

Duidelijk wordt dat de Pixel 4a vervaardigd is uit plastic. Daarbij heeft het toestel een 5,81 inch beeldscherm met een Full-HD+ resolutie. Verwacht geen 90Hz of 120Hz beeldscherm, de Pixel 4a krijgt aan traditioneel 60Hz display mee uit de fabriek. Aan de bovenzijde krijgt het toestel een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting, aan de onderzijde een USB-C poort.

Kijkend naar de camera zien we een 12 megapixel lens, geen verdere opties of lenzen helaas. Dankzij de benchmark-app krijgen we nog wat verdere details. De smartphone krijgt een Snapdragon 730 processor mee, samen met 6GB RAM, 64GB opslagruimte en (slechts?) 3080 mAh accu. Google zou de Pixel 4a uit willen brengen voor een bedrag van rond de 500 dollar. Het is nog wel de vraag of hij ook in Nederland verschijnt; de Pixel 4-serie is hier niet verkrijgbaar en de Pixel 3a verscheen alleen via grijze import.

De video kun je hieronder bekijken;