Google komt met 2e generatie Chromecast Ultra met Android TV en afstandsbediening

Er is nieuwe informatie verschenen over een nieuwe accessoire die Google wil lanceren. Het gaat om de Chromecast Ultra 2e generatie, welke voorzien is van Android TV. Dit blijkt uit rapporten uit een doorgaans goed betrouwbare bron.

Chromecast Ultra als 2e generatie

Er komt een tweede versie van de Chromecast Ultra aan, zo meldt 9to5Google. Interessant is dat de nieuwe stick ook geleverd wordt met een afstandsbediening. Zo hoef je hem niet alleen maar meer met een smartphone te bedienen. De afstandsbediening zal beschikken over een microfoon, een knop voor de Google Assistent en je kunt hem ook programmeren om de televisie ermee te bedienen.

De eerste generatie Chromecast Ultra

Een ander detail is dat de Chromecast Ultra 2 beschikt over Android TV. De laatste keer dat Google een Android TV apparaat uitbracht was in 2014 toen de Nexus Player verscheen. De nieuwe Ultra zal content in 4K HDR ondersteunen en naast het casten van content kunnen apps als Netflix, Hulu en Disney+ geïnstalleerd worden. Het is niet bekend wanneer Google de producten aankondigt. Aanvankelijk stond in mei Google I/O gepland, maar dat is vanwege het coronavirus geannuleerd.

Op dit moment ontbreken foto’s en andere details over het apparaat. Hopelijk komen we spoedig meer te weten over de tweede Chromecast Ultra.