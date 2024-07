Samsung introduceert nieuwe camera-app met One UI 7

Steeds meer berichten komen binnen over One UI 7. De nieuwe skin van Samsung krijgt nieuwe icoontjes, maar er is ook gewerkt aan een nieuwe camera-app.

Nieuwe camera-app in One UI 7

De nieuwe skin van Samsung, welke gebaseerd zal zijn op Android 15, krijgt de naam One UI 7. Van de week kwam al het nieuws naar buiten dat de fabrikant werkt aan nieuwe icoontjes voor in de interface. Maar er is meer nieuws op komst in One UI 7, zo gaan er ook geruchten over een satellietmodus. Samsung zal de camera-app onder handen nemen.

De nieuwe camera-app is te zien op enkele screenshots. Hierbij valt op dat er gewerkt is aan een zogenaamde one-hand modus. Dit betekent dat de camera prettig met één hand te bedienen is. Hiervoor heeft Samsung de verschillende opties en instellingen verplaatst naar de onderkant van het scherm, waar tot nu toe ook een gedeelte aan de bovenkant van het scherm is te vinden.

Tot slot heeft Samsung ook het camera-icoontje onder handen genomen. Volgens geruchten kan One UI 7 eind juli/begin augustus aangekondigd worden. Informatie vanuit Samsung ontbreekt nog hierover.