Samsung legt verkoop Galaxy Buds 3 Pro stil

Samsung heeft bevestigd dat het de verkoop (tijdelijk) stil heeft gelegd van de nieuw aangekondigde Galaxy Buds 3 Pro. Het bedrijf zegt tijd nodig te hebben voor een kwaliteitscontrole.

Samsung staakt verkoop Galaxy Buds 3 Pro

Samsung kwam twee weken geleden met een grootse aankondiging tijdens Galaxy Unpacked. Naast nieuwe smartphones en smartwatches, kwamen er ook nieuwe audio-producten. Dit zijn de Galaxy Buds 3 en Galaxy Buds 3 Pro. Beide oordopjes zitten vol verbeteringen en een nieuw ontwerp met een steeltje. De Buds 3 Pro heeft daarbij ook nog een lampje die de batterijstatus aangeeft.

Op internet melden de bestellers van de Galaxy Buds 3 Pro, dat de levering is uitgesteld. Dit bevestigt ook de informatie op de website van Samsung. In de Nederlandse webshop van Samsung staat nu dat de Buds 3 Pro vanaf 16 augustus worden uitgeleverd. Dit was eerst 24 juli. Wat de oorzaak is van de uitstel is niet helemaal duidelijk. Samsung zegt dat er een kwaliteitscontrole uitgevoerd moet worden, naar aanleiding van meldingen over een beperkt aantal headsets. Onbekend is wat die meldingen inhouden en welke klachten naar voren zijn gekomen.

Aan degenen die besteld hebben, laat Samsung weten dat in de komende weken meer informatie wordt verwacht. Overigens zijn en worden de Galaxy Buds 3 Pro in verschillende landen gewoon uitgeleverd.