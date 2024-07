Samsung voegt deze nieuwe functies toe aan One UI 6.1.1

Een nieuwe update voor de interface van je Galaxy komt eraan. Samsung brengt met One UI 6.1.1 een reeks nieuwe functies en verbeteringen naar je Android-toestel. Welke nieuwe functies zitten er aan te komen?

One UI 6.1.1 komt eraan

Samsung werkt met regelmaat de eigen skin bij die over Android ligt. De nieuwste versie van One UI, versie 6.1.1, zal de volgende update zijn. De fabrikant heeft enkele details gedeeld over welke nieuwe features we kunnen verwachten. Zo is onder andere duidelijk dat er gewerkt zal worden aan meer AI-functionaliteit en ook omtrent het maken van beelden kunnen we weer het nodige aan nieuws verwachten.

Samsung voorziet One UI 6.1.1 van Portret Studio. Hiermee kun je foto’s van een persoon omzetten in een cartoon of in een schets. De functie ‘Sketch to Image’ kan een ruwe, handgetekende schets juist weer middels AI omzetten naar een afbeelding. Met Live Effect kunnen gebruikers een 2D-afbeelding omzetten naar 3D. One UI 6.1.1 zal beschikken om direct een slow-motion video te delen, zonder dat je deze eerst moet opslaan.

Een andere nieuwe functie is de Editor, die ondersteuning toevoegt voor de Motion Clipper. Hiermee kun je een bewegingsfoto direct omzetten naar een GIF. Samsung laat je ook sneller een foto bijsnijden, door deze langer ingedrukt te houden. Andere functies die uitgelicht worden is de RAW-functionaliteit voor de Galaxy Z Flip 6 en een extra overlay van vertaalfuncties voor tekst en foto’s.

De update naar One UI 6.1.1 zal later beschikbaar komen, maar een datum wordt nog niet genoemd. Sommige van de genoemde functies zijn alleen beschikbaar op bepaalde toestellen, maar de meeste zijn beschikbaar op de Galaxy Z Fold 4/ Flip 4, Z Fold 5/ Flip 5, de Galaxy S22-, S23-, en S24-serie, de Galaxy S23 FE en de Galaxy Tab S8/S9-serie. We verwachten over een tijdje meer informatie over de update.