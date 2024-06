Samsung Galaxy A55-gebruikers klagen over uitblijven updates en problemen vingerafdrukscanner

Niet iedere gebruiker van de nieuwe Samsung Galaxy A55 is even tevreden met zijn of haar smartphone. Een groep gebruikers maakt melding van problemen met de vingerafdrukscanner. Daarnaast zouden updates uitblijven. Wat is hier aan de hand?

Problemen met de Galaxy A55

We krijgen van enkele gebruikers, waaronder Richard, de tip binnen dat er problemen zijn met de Galaxy A55. Het probleem met het nieuwe toestel lijkt al enkele weken te spelen, maar komt nu steeds meer aan het licht. Gebruikers melden dat updates uitblijven, daar waar Samsung juist een goede naam heeft opgebouwd over het uitrollen van updates. Dat lijkt niet per definitie aan je toestel te liggen; we zien namelijk dat na de patch van april nog geen updates voor de Galaxy A55 is uitgerold. De telefoon zou maandelijks beveiligingsupdates krijgen, zo beloofde Samsung.

Een ander probleem dat voorbij komt gaat over de vingerafdrukscanner. Een groep gebruikers klaagt over dat deze scanner erg traag kan zijn op sommige momenten. Daarnaast ondervinden Galaxy A55-bezitters ook problemen dat hij onnauwkeurig de vingerafdruk scant, waardoor je de telefoon niet ontgrendeld krijgt.

Op het Amerikaanse forum van Samsung melden verschillende gebruikers zich met vergelijkbare problemen. Het is de verwachting dat een toekomstige update de problemen moet oplossen. Echter is onduidelijk wanneer deze update dan verschijnt.