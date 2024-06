Laatste Google Play-update zorgt voor trage Galaxy S23

Bezitters van enkele Samsung-modellen, waaronder de Galaxy S23-modellen, hebben het over trage toestellen. Dit is het gevolg van de Google Play update die voor de smartphones is uitgerold.

Galaxy is traag

Gebruikers van de Galaxy S23 en andere Galaxy-telefoons hebben te maken met vertragingen na het installeren van de Google Play-systeemupdate van mei 2024. Deze update brengt verschillende verbeteringen, maar toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Helaas lijkt deze update een onbedoeld effect te hebben gehad op de prestaties van bepaalde Galaxy-apparaten.

Samsung heeft het probleem erkend en biedt een eenvoudige tijdelijke oplossing. Op het Zuid-Koreaanse communityforum van Samsung gaf een bedrijfsmoderator aan dat gebruikers een langzamere werking van hun telefoon kunnen opmerken na langdurig gebruik na de update. Samsung raadt aan om de telefoon opnieuw op te starten om de vertragingsproblemen tijdelijk op te lossen, in afwachting van een definitieve oplossing.

De tijdelijke oplossing bestaat erin de telefoon na enkele uren opnieuw op te starten als deze langzamer lijkt te werken en apps langer nodig hebben om te openen.

Om vertragingsproblemen te voorkomen, kunnen gebruikers die de update nog niet hebben geïnstalleerd, ervoor kiezen om de mei 2024 Play System-update voorlopig over te slaan. Aangezien juni inmiddels begonnen is, wordt verwacht dat de nieuwe Play System-build van Google binnenkort beschikbaar zal zijn, mogelijk met de benodigde fix voor het vertragingsprobleem.

Het is niet bekend of het probleem door alle gebruikers ondervonden wordt, of dat er bijvoorbeeld verschil kan zitten in de gebruikte processor.

