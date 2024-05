Google Play systeemupdate mei 2024: dit is er nieuw

Iedere maand wordt door Google een Google Play-update uitgebracht. Deze systeemupdate is ook in de maand mei weer verschenen, en brengt verschillende verbeteringen voor Android. Welke zaken worden met de mei-update aangepakt?

Google Play update van mei 2024

We hebben een nieuw overzicht voor je met de verbeteringen die klaargezet zijn met de Google Play systeemupdate van mei 2024. In deze nieuwste update die Google verspreid, worden specifiek zaken voor Google-diensten aangepakt. Wanneer de update voor jouw smartphone of tablet beschikbaar komt, is van veel factoren afhankelijk. Zo ligt het maar net eraan hoeveel vaart een fabrikant hier achter zet. Tevens staat de update los van andere updates. Het kan per toestel verschillen wanneer deze beschikbaar komt.

Meer informatie over wat de Google Play updates doorgaans doen, lees je terug in onze handige Android Updategids. Omdat het per toestel verschilt wanneer de update binnenkomt, berichten we hier niet over deze losse updates. Maar wat brengt de mei-update? Dat vind je in de changelog hieronder.

Google Play Store v41.1 (20-05-2024)

[Telefoon] Je kunt nu de typen games kiezen waarin je bent geïnteresseerd om je aanbevelingen te verbeteren.

[Telefoon] Met deze nieuwe functie kun je Play Pass gebruiken om een selectie games te spelen op Play Games.

Google Play-services v24.19 (15-05-2024)

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die apparaatopslag, privacy en beveiliging verbeteren.

[Telefoon] Updates voor services voor systeembeheer die de privacy verbeteren.

Android TV Core Services v6.7.x (14-05-2024)

Toegankelijkheid

Instellingen voor meldingstijden voor betere leesbaarheid.

Android WebView v125 (08-05-2024)

Verbeteringen in beveiliging en privacy, en updates voor bugfixes.

Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps functionaliteit te ondersteunen voor de weergave van webcontent.

Belangrijk: Sommige functies kunnen experimenteel zijn en alleen beschikbaar zijn voor bepaalde gebruikers.

Google Play-services v24.18 (08-05-2024)

Accountbeheer

[Wear] Als ouder kun je Schooltijd instellen om te beperken welke apps je kind mag gebruiken en om het apparaat op stil te zetten.

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan Maps.

Google Play Store v40.9 (06-05-2024)

[Telefoon] Topontwikkelaars zien nu nieuwe functies op zoekresultatenpagina’s en detailpagina’s.

[Telefoon] Je vindt nu veelgestelde vragen over de app waarnaar je zoekt op de pagina’s met zoekresultaten en detailpagina’s voor apps.

[Telefoon] Als je Game Hub gebruikt, krijg je productenquêtes op de detailpagina.

Google Play-services v24.17 (01-05-2024)

Wallet

[Telefoon] Bugfixes voor services voor Wallet.

Systeembeheer