Android Update Bulletin week 20: deze toestellen kregen updates

Updates zijn er weer genoeg uitgerold voor verschillende modellen. Diverse fabrikanten zijn aan de slag gegaan met een nieuwe security-patch of met een andere update. De updates die in week 20 zijn uitgerold, zetten we op een rij in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 20

In week 20 zijn er weer een hoop updates verschenen. Voor Pixel-toestellen en verschillende niet-Pixel modellen is nu Android 15 Beta 2 verschenen, en ook met deze update zijn er weer de nodige verbeteringen doorgevoerd. Maar er zijn meer updates verschenen in de afgelopen zeven dagen. Welke toestellen zijn bijgewerkt? Dat lees je ook deze week weer in het Android Update Bulletin.

Krijg je een software- of Android-update binnen? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar redactie@droidapp.nl, graag samen met een screenshot! (Wij schrijven niet over losse Google Play-updates, omdat deze per toestel apart nog uitgerold worden).

Samsung