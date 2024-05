Android 15 Beta 2 is uit: ook voor niet-Pixel toestellen

Google heeft een nieuwe update uitgebracht voor Android 15. Met Android 15 Beta 2 zien we een reeks nieuwe functies. Daarnaast is de bètaversie beschikbaar voor niet-Pixel toestellen.

Android 15 Beta 2

Een nieuwe versie van Android 15 is verschenen. Hierin zien we vooral een hoop kleinere verbeteringen, maar er is meer te melden. Denk bijvoorbeeld aan Private Space. Hierbij kun je apps afschermen en vergrendelen in een aparte map. Wanneer de vergrendelen map niet gebruikt wordt, zijn de apps ook niet zichtbaar bij het overzicht met recente apps en zie je ze ook niet bij de instellingen, zo schrijft 9to5Google onder andere.

Google laat verder weten dat met de update een hoop bugs worden opgelost. Er is ook een vernieuwd scherm voor het volume, voorzien van bredere balken en nieuwe animatie. Bij de achtergronden-app kun je het contrast selecteren. Splits je schermen met twee verschillende apps, dan kun je die combinatie opslaan. Zodat je twee apps direct als koppel kunt openen. Een functie die we al kennen van Samsung. In het menu kun je voortaan aangeven dat een app niet als suggestie getoond moet worden in de lijst met snelkoppelingen.

Nieuw is ook de vernieuwde terug-gesture. Je kunt, indien de desbetreffende app dat ondersteunt, voordat je de veegbeweging voor terug loslaat, zien waar je heen gaat. Het kan bij Android soms best een raadsel zijn welke stap je ook alweer terug gaat, en met Android 15 moet dit dus duidelijker worden.

Android zal binnenkort ook bij de photo picker niet alleen je op het toestel opgeslagen foto’s laten zien. Je krijgt ook foto’s te zien die in de cloud, zoals Google Foto’s, zijn opgeslagen. Een fijne toevoeging vinden we ook terug bij Bluetooth. Je kunt bij het uitschakelen ervan, aangeven dat Bluetooth de volgende dag weer ingeschakeld wordt.

Beta

De bètaversie is vanaf nu niet alleen voor de Pixels te downloaden. Ook geselecteerde toestellen van de merken Honor, Nothing, Oppo, OnePlus en Xiaomi komen bijvoorbeeld in aanmerking voor het downloaden van de testversie. Je kunt je hiervoor hier aanmelden en de instructies terugvinden.