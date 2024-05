Google presenteert Wear OS 5: betere accuduur, meer verbeteringen

Google heeft een nieuwe versie aangekondigd van Wear OS, het besturingssysteeem voor de smartwatch. Wear OS 5 belooft onder andere een verbeterde accuduur en meer verbeteringen.

Wear OS 5

Wear OS 5 is door Google officieel aangekondigd. Hierbij belooft de fabrikant de nodige verbeteringen voor de smartwatch. Gebruikers zouden in ieder geval profiteren van een verbeterde accuduur. Het gaat dan met name om verbeteringen bij het gebruik van apps, waaronder Google Maps. Een kritiekpunt van smartwatches met Wear OS is voornamelijk de batterijduur. Zeker als je de batterijduur vergelijkt met smartwatches van bijvoorbeeld Garmin en Huawei.

Ook zijn er veranderingen voor de watchfaces. Aan de AndroidX watchfaces komt een einde, en Google zal het Watch Face Format daarvoor in de plaats brengen. Op het gebied van thema’s krijgen gebruikers ook meer mogelijkheden, wat Flavors genoemd wordt, en ook kan data van het weer kan gebruikt worden in de wijzerplaten. De interface moet met Wear OS 5 ook responsive worden, waarbij de interface zich aanpast aan de grootte van het scherm.

Er zijn echter nog meer verbeteringen met Wear OS 5, zo schrijft Android Authority. Zo heeft Google een nieuwe grid-base app-launcher toegevoegd aan het platform. Een andere nieuwe verbetering is het privacy dashboard, waarmee je inzicht krijgt in de rechten en machtigingen van apps, en meer.



Google zegt dat het nieuwe Wear OS 5 later dit jaar beschikbaar zal komen. Vermoedelijk in het najaar. Vanaf dat moment zullen ook verschillende horloges geüpdatet worden.