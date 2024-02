Garmin brengt nieuwe Forerunner 165 smartwatch uit

Een nieuwe smartwatch van Garmin is uitgebracht op de markt. We maken kennis met de Garmin Forerunner 165, welke nu aangekondigd is. Het nieuwe horloge is niet alleen gericht op de sporter, maar er is ook een versie voor de muziekliefhebber.

Garmin Forerunner 165

Garmin heeft een nieuwe smartwatch uitgebracht in ons land. Het is de Garmin Forerunner 165, waarmee je toegang krijgt tot verschillende gezondheidsopties en mogelijkheden. Het horloge komt als standaard versie voor 279,99 euro en als Music-versie voor een bedrag van 329,99 euro. Voor dit geld krijg je een smartwatch met een 1,2 inch AMOLED-scherm en een SpO2-sensor voor het meten van bloedzuurstof. Anders dan duurdere horloges, is de Forerunner 165 enkel uitgerust met GPS (dus geen andere manieren van locatiebepaling).

Garmin voorziet de Forerunner 165 van meer dan 25 ingebouwde GPS- en binnensportactiviteiten en inzicht in zowel je statistieken van trainingen, als je herstel. Je bedient het horloge via zowel het touchscreen als de knoppen aan de zijkanten. Het fitness-horloge moet een maximale batterijduur bieden van 11 dagen. Uiteraard is het ook mogelijk om je slaap bij te houden, je dutjes bij te houden en vrouwen kunnen hun menstuatiecyclus via de Forerunner bijhouden.

Het horloge is per direct verkrijgbaar in Nederland bij Coolblue en MediaMarkt.