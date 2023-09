Garmin met grote update voor smartwatches; vol nieuwe functies

Garmin rolt een grote update uit voor de smartwatches en verschillende Edge-fietscomputers. Met de nieuwe versie worden veel mogelijkheden toegevoegd, en is er bijvoorbeeld de Workout-app.

Garmin met grote smartwatch-update

Gebruikers van een smartwatch van Garmin krijgen vanaf nu een grote update aangeboden. De nieuwe update voor de horloges brengt een hoop nieuwe functies die van pas komen. Dat zien we terug bij de nieuwe mogelijkheden voor de sporters en degenen die graag hun activiteiten bijhouden.

Met de nieuwe Garmin workouts app, kun je rechtstreeks vanaf het horloge zoeken naar gedownloade of aangepaste trainingen die je hebt gemaakt via de Garmin Connect app. Verder heeft de fabrikant gewerkt aan nieuwe scores, zoals de heuvelscore, uithoudingsscore, spierkaarten en meer. De changelog met alle nieuwe functies hebben we hieronder neergezet.

Garmin rolt de updates vanaf nu uit voor verschillende smartwatches, waaronder de Epix Gen 2, Fenix 7, Forerunner 965 en andere modellen uit de Forerunner- en Venu-serie. Tevens kun je hem downloaden op de Garmin Edge 540, Edge 840 en Edge 1040. De update kun je downloaden via de Garmin Connect app.

Dit is er nieuw met de update: