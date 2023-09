Huawei komt volgende week met nieuwe smartwatches

Huawei is weliswaar niet meer zo actief in de smartphonemarkt als voorheen, met verschillende andere producten nog wel. Zo ook smartwatches. Volgende week komen er nieuwe modellen aan.

Nieuwe Huawei smartwatches

Huawei heeft een teaser gedeeld waarin het hint op een aankondiging volgende week in Barcelona. Op 14 september staat een presentatie gepland van de Chinese fabrikant, waarbij de focus komt te liggen op wearables. Er wordt gesproken over een ‘New Product Launch’. We zullen dus één en misschien wel meerdere nieuwe wearables van Huawei gaan zien.

Er zijn in de afgelopen tijd nog niet echt geruchten naar boven gekomen. Het is dus niet helemaal duidelijk wat Huawei voor ons in petto heeft. De verwachting is dat Huawei de nieuwe Watch GT 4 aan zal kondigen, waarbij de serie mogelijk net als bij de huidige generatie, uit meerdere versies bestaat.

DroidApp zal je op de hoogte houden, zodra er informatie bekend is over de horloges.