VS doet Huawei nog verder in de ban: verbod op verkoop

Huawei staat niet op het lijstje van meest geliefde bedrijven in de Verenigde Staten. Eerder werden al vergaande sancties opgelegd tegen het bedrijf, nu wordt de verkoop verboden.

Huawei verkoopverbod in VS

In de Verenigde Staten heeft FCC, een Amerikaans telecom- en mediatoezichthouder, de verkoop van telecommunicatieapparatuur van het Chinese merk Huawei verboden. Daarbij is er vanaf nu een verbod van kracht voor het importeren van de Huawei-producten. Het is een volgende stap in de strijd tegen spionage, waarvan verschillende Chinese bedrijven beschuldigd worden. Bewijs is echter nooit gevonden hiervoor.

In 2019 kwam de Verenigde Staten met het nieuws dat ze sancties instelden voor de Chinese fabrikant. Huawei mocht geen zaken meer doen met Amerikaanse fabrikanten en kwam daardoor flink in de problemen. Het gebruikte immers processoren van Qualcomm en gebruikte natuurlijk Google voor het Android-systeem. De nieuwere toestellen waren om die reden dan ook niet voorzien van zaken als Google Maps of zelfse de Play Store. De AppGallery werd door Huawei opgetuigd en het bedrijf stelde alles in het werk om een gedegen alternatief aan te bieden voor de diensten, maar de pure Android-beleving was weg.

De Huawei P40 Pro en Huawei Mate 40 Pro werden in tegenstelling tot de razendpopulaire voorgangers geen succes. Wat te danken was aan de afwezigheid van Google-diensten.

Meer landen

Inmiddels zijn in meer landen maatregelen genomen om Chinese merken te mijden uit netwerken. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat Huawei in Nederland niet mag meewerken aan belangrijke onderdelen in de aanleg van het 5G-netwerk. Ook in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Duitsland zijn stappen gezet. Huawei ontkent overigens alle betrokkenheid hiertoe.

Het verkoop- en importverbod voor Huawei geldt overigens ook gelijk voor nog eens vier andere fabrikanten uit China. Het gaat om ZTE, een bekende telecomfabrikant die onder meer in Duitsland wat marktaandeel heeft. Verder zien we Hikvision en Dahua Technology die zich richten op het maken van slimme camera’s, en Hytera, dat zich richt op radiosystemen.