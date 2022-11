Huawei brengt veel te dure Mate 50 Pro uit in Europa

Huawei heeft stilletjes een nieuwe smartphone uitgebracht in Europa. Het is de Huawei Mate 50 Pro, die je voor heel veel geld nu kunt kopen. Maar wat krijg je voor dat geld?

Huawei Mate 50 Pro in Europa

Het is alweer even geleden dat Huawei een nieuwe smartphone uit heeft gebracht in Europa. Dit alles met dank aan de Amerikaanse sancties die handel met Huawei onmogelijk maakt. Om die reden worden toestellen zonder Google-diensten en zonder 5G uitgebracht. Nu is het tijd voor een nieuwe Huawei-smartphone op de Europese markt. Het toestel in kwestie is de Huawei Mate 50 Pro.

De nieuwe Huawei Mate 50 Pro is beschikbaar in verschillende Europese landen, waaronder in Duitsland. De telefoon wordt voor een bedrag van 1199 euro thuisgestuurd. Dan verwacht je natuurlijk het beste van het beste. Zoals we van Huawei gewend zijn mag je alles verwachten van de camera. Zo is de smartphone voorzien van een 50 megapixel hoofdlens, een 13 megapixel groothoeklens en een 64 megapixel telelens. De 4700 mAh batterij kan met 66W opgeladen worden.

Onder de motorkap van de uiterst stijlvolle smartphone huist een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 processor. Helemaal high-end, zou je denken. Niets is minder waar. Door de sancties tegen Huawei is de Huawei Mate 50 Pro enkel geschikt om te gebruiken op het 4G-netwerk (en 3G, 2G). Ook de Google-diensten ontbreken en draait de smartphone op EMUI 13, maar is het totaal niet helder welke Android-versie dit dan is. Het is niet bekend of Huawei het toestel ook in Nederland uitbrengt, maar we verwachten er niet veel van qua verkopen.