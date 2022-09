Huawei Watch D is bijzondere nieuwe smartwatch; ook Nova 10 aangekondigd

Huawei heeft nieuwe producten aangekondigd, waaronder nieuwe smartphones en een bijzondere smartwatch waarmee je nog meer uit je gezondheid kunt halen. Het is de Huawei Watch D. De details zetten we op een rijtje.

Huawei met aankondiging

Tijdens de IFA in Berlijn heeft Huawei meerdere producten aangekondigd. Waaronder de interessante Huawei Watch D. Deze smartwatch verlegt de focus op je gezondheid. Dit doet het horloge met een horlogeband die zichzelf ook op kan blazen, zoals je dat wellicht van de huisarts kent. Hiermee kan een nauwkeurige meting gedaan worden van het ECG en de bloeddruk. Volgens Huawei is de nieuwe Watch D medisch gecertificeerd in Europa, wat aan moet geven dat de informatie accuraat is.

De Huawei Watch D heeft een rechthoekig AMOLED-scherm met een grootte van 1,64 inch en een resolutie van 456 x 280 pixels. Het horloge weegt slechts 41 gram en biedt ook verschillende sensoren; zoals een gyroscoop, temperatuur, accelerometer en meer. Aan de zijkant is nog een fysieke toets te vinden. Aanwezig is verder NFC, GPS en een IP68-certificering. De Huawei Watch D accu moet het volgens het merk 7 dagen uithouden en kan overweg met Android 6.0 en iOS 12 en hoger. De Watch D komt eind dit jaar voor 399 euro op de markt.

Huawei Nova 10

De smartphonemarkt is voor Huawei eigenlijk niet meer heel interessant in Europa. Door de Amerikaanse beperkingen kunnen de toestellen immers niet meer met Google services uitgebracht worden. Via het eigen kanaal biedt Huawei de Nova 10 en Nova 10 Pro aan; twee nieuwe smartphones met een stijlvol design. Deze zijn voorzien van een 60 megapixel groothoeklens en 50 megapixel hoofdcamera. Verder hebben ze een 6,7 inch beeldscherm, een Snapdragon 778G processor met, vanwege de restricties, enkel 4G en een 4000/4600 mAh batterij met 33W/100W laden. De prijs voor de Nova 10 komt uit op 499 euro, de Nova 10 Pro voor 649 euro. Een releasedatum is nog niet gedeeld.

Huawei MatePad Pro

Huawei heeft ook een nieuwe MatePad Pro tablet aangekondigd; een tablet met een 11,0 inch OLED-scherm, een dikte van slechts 5,9 millimeter en hoge verversingssnelheid van 120Hz. Er komt ook een 12,6 inch versie. Informatie over dit apparaat is verder niet gedeeld.