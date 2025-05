Huawei presenteert Watch Fit 4 (Pro) en FreeBuds 6

Na de aankondiging van de Huawei Watch 5, is het nu tijd voor een volgende reeks producten van Huawei. De fabrikant komt met de Watch Fit 4 en Huawei Watch Fit 4 Pro.

Huawei Watch Fit 4 (Pro)

We schreven al over de nieuwe Huawei Watch 5, welke zojuist is aangekondigd door Huawei. De fabrikant presenteert ook de Watch Fit 4 en Watch Fit 4 Pro. De Huawei Watch Fit 4 en Fit 4 Pro combineren een slank design met geavanceerde technologie. Met een gewicht van respectievelijk 27 en 30,4 gram en een dikte van minder dan 10 mm, zijn beide modellen opvallend licht en comfortabel om te dragen. De Fit 4 Pro onderscheidt zich verder met een krasbestendig saffierglas, een titanium bezel en een aluminium behuizing. Het AMOLED-scherm met een piekhelderheid van 3000 nits blijft goed leesbaar in fel zonlicht, zo belooft Huawei. Beide modellen bieden een batterijduur tot 10 dagen en zijn in ongeveer een uur weer volledig opgeladen. Ze werken met zowel Android als iOS en ondersteunen onder meer spraaknotities, snelle antwoorden en camerabediening.

Voor sporters en buitenliefhebbers is er veel te ontdekken. Beide horloges zijn uitgerust met nieuwe sportmodi, een barometer en een nauwkeurig dual-frequency GPS-systeem voor betrouwbare tracking. De Pro-versie gaat nog verder met offline kaarten, checkpoint-navigatie en specifieke functies voor trail running. Golfliefhebbers kunnen gebruikmaken van gedetailleerde baaninformatie en realtime score-opvolging. Ook watersporters komen aan hun trekken met ondersteuning voor activiteiten als suppen en zeilen, inclusief hartslag- en afstandsmeting. De Pro introduceert een freedivingmodus tot 40 meter die diepte, snelheid en veiligheidssignalen in realtime toont.

Op het gebied van gezondheid biedt de Watch Fit 4-serie uitgebreide mogelijkheden, zoals continue hartslagvariabiliteit-tracking, slaap-ademanalyse en geavanceerde hartslagmetingen. De Pro-variant introduceert daarnaast het nieuwe TruSense-systeem, dat snellere en nauwkeurigere gezondheidsmetingen mogelijk maakt. Met onder andere een ECG-functie kunnen gebruikers op elk moment hun hartgezondheid controleren, direct vanaf de pols. In de Huawei Health app wordt alle informatie gebundeld.

Huawei FreeBuds 6

Ook nieuw zijn de Huawei FreeBuds 6. Huawei heeft de HUAWEI FreeBuds 6 gepresenteerd, het zijn zogenaamde open-fit oordopjes. Het nieuwe model heeft een dual-driver systeem, bestaande uit een 11 mm dual-magnetische driver in combinatie met Bass Turbo 2.0-technologie. Deze combinatie zorgt voor een krachtig laag bereik tot 14 Hz en een helder hoog tot 48 kHz. Met ondersteuning voor 2.3 Mbps lossless audiotransmissie via de L2HC 4.0-codec bieden de oordopjes een hoge geluidskwaliteit.

De FreeBuds 6 zijn ontworpen met het oog op draagcomfort en dagelijks gebruik, zo meldt Huawei. De behuizing is 12 procent kleiner dan bij het vorige model en de ergonomische vormgeving draagt bij aan een prettige pasvorm. De oordopjes zijn daarnaast uitgerust met geavanceerde ruisonderdrukking tot 95 dB, die ook werkt bij winderige omstandigheden tot 8 meter per seconde. Dit moet zorgen voor heldere gesprekken.

Verkoop

Huawei brengt de Watch Fit 4 uit voor 169,99 euro, de Watch Fit 4 Pro voor 279,99 euro en de FreeBuds 6 voor een bedrag van 159,99 euro. De producten komen beschikbaar bij de Huawei Store van de fabrikant zelf, en bij Coolblue, Bol, Belsimpel, MediaMarkt en Amazon.