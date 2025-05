Huawei Watch Fit 4 Pro review: compact en snel horloge

Tijd voor een nieuw horloge op DroidApp! We hebben de Huawei Watch Fit 4 Pro getest en ons oordeel lees je in deze Huawei Watch Fit 4 Pro review.

Huawei Watch Fit 4 Pro review

Huawei moet het in Europa voornamelijk hebben van handige accessoires voor je smartphone. Van oortjes tot smartwatches, de Watch Fit 4 Pro is zo’n horloge. Dit jaar brengt Huawei het horloge als opvolger van de Watch Fit 3 serie. De nieuwe Fit 4 Pro, werd samen met de Fit 4 aangekondigd. Zoals je misschien al verwacht vind je op dit horloge Huawei’s eigen HarmonyOS, geen WearOS. Laten we het horloge uitpakken en zien wat de fabrikant meelevert.

In het gebruik

Eerst uitpakken! Het vierkante doosje herbergt het horloge zelf alsook een handleiding en garantiekaart. Verder is er een oplaadpad met geïntegreerde kabel. Wij hebben het zwarte exemplaar met een opvallend rode kroon. Er is ook een blauw exemplaar met eveneens een band van fluorelastomeer, het groene exemplaar is voorzien van een stoffen horlogeband. Ongewijzigd is het schermformaat van het horloge, dat is een 1,82 inch AMOLED display met een piekhelderheid van 3000 nits. Dat laatste moet voldoende zijn om het scherm ook in vol zonlicht af te kunnen lezen. Zonder bandje weegt het horloge ongeveer 30 gram.

Wat positief opvalt is de snelheid van HarmonyOS op het horloge, je navigeert rap door de menu’s heen en je vindt op het horloge een tal van apps terug. Ook kan je veel informatie en grafiekjes bekijken op het horloge over je gezondheid. Wat wel apart is, is dat je per gezondheidsgegeven zoals hartslag of SpO2 een akkoord voor dataverzameling moet afgeven.

Tijdens het sporten kan de coach je vertellen hoe je ervoor staat en krijg je geluidsaanwijzingen over je inspanningen. Het luidsprekertje in de Fit 4 Pro is bijzonder luid. Net als haar voorganger kan je ook telefoneren via het horloge. Mis je een notificatie dan is het van belang om even te controleren of je de juiste permissies hebt verleend.

Er is navigatie aanwezig op de smartwatch. Deze kun je bijvoorbeeld tijdens het wandelen gebruiken. De reliëfkaarten geven ook informatie over het terrein en hoogte, en deze werkt ook offline.

Huawei Health app

De Huawei Health app is een handige app die je toegang verschaft tot al je gegevens. Meetgegevens zoals bewegingen, inspanning en stappen zie je in één overzicht. Verder zie je statistieken zoals de laatst bijgehouden sportgegevens, je gewicht en hartslag. Het horloge is verder in staat om een ECG meting te doen, je bloedzuurstof te meten, en je welzijn bij te houden op het gebied van stress.

Aan personalisatie mogelijkheden kan je alle kanten op, in de Huawei Health-app vind je tienduizenden watch faces terug. Of je nu focust op de getallen of je eigen welzijn, er zit altijd wel een geschikte wijzerplaat tussen. Ook kan je een aantal applicaties installeren via de Health-app.

Batterijduur

Huawei claimt tot 10 dagen batterijduur met de Fit 4 Pro. In ons geval weten we ongeveer 8 dagen uit het horloge te halen bij een gemiddeld aantal meldingen. Log je een wandeling van circa 8,5 kilometer dan kost je dat 6% batterij. Op het oplaad pad is het horloge in circa een uurtje weer helemaal klaar voor een nieuwe sportieve week.

Specificaties

1,82 inch AMOLED max 3000 nits

Saffierglas en titanium

5 ATM waterbestendigheid tot 50 meter

Afmeting: 44,5 × 40,0 × 9,3 millimeter

Gewicht: 30,4 gram, exclusief band

Band van fluorelastomeer of nylon

Werkt met zowel Android als iOS

Beoordeling

De Huawei Fit 4 Pro voelt als een solide en snel horloge. Zeker als je niet vast hoeft te zitten aan WearOS dan kan deze compacte accessoire zeker het overwegen waard zijn. De metingen lijken nauwkeurig te zijn al moet je wel stuk voor stuk toestemming geven voor het verzamelen ervan. De Huawei Health app waarmee het horloge koppelt aan je telefoon is eveneens duidelijk en voorzien van genoeg koppelingen met platformen als Strava en Komoot.

Je kunt voor 279 euro deze uitgebreide smartwatch kopen bij Huawei, MediaMarkt, Coolblue en Bol.com.