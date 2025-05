Garmin presenteert nieuwe Forerunner 570 en Forerunner 970 smartwatches

Fabrikant Garmin heeft twee nieuwe smartwatches aangekondigd. Met de nieuwe Forerunner 570 en Forerunner 970 heeft het merk gewerkt aan horloges met verschillende verbeteringen en nieuwe functies. De Forerunner-reeks richt zich vooral op de hardlopers, maar de horloges zijn ook voor andere sporten interessant.

Forerunner 570 en 970 aangekondigd

Garmin heeft de Forerunner-serie uitgebreid met twee nieuwe smartwatches: de Forerunner 570 en de Forerunner 970. Beide modellen richten zich op sporters die hun training willen optimaliseren, maar verschillen duidelijk in opzet, materialen en functionaliteit. De 970 is de opvolger van de Forerunner 965 welke in maart 2023 werden aangekondigd.

Forerunner 570

De Forerunner 570 is ontworpen voor recreatieve tot gevorderde hardlopers, zo stelt de fabrikant. Het horloge heeft een AMOLED-touchscreen, een aluminium bezel en is verkrijgbaar in twee maten (42 mm en 47 mm) en zes kleurvarianten. Dankzij de ingebouwde speaker en microfoon kun je telefoongesprekken voeren of spraakopdrachten geven via een gekoppelde smartphone.

Met functies als Training Readiness, Evening Report en verbeterde Garmin Coach-trainingen biedt de Forerunner 570 inzicht in je herstel, slaapbehoefte en trainingsbelasting. Het horloge helpt sporters dagelijkse keuzes te maken over hun intensiteit en rustmomenten. De batterijduur bedraagt tot 11 dagen in smartwatchmodus (47 mm) en tot 10 dagen voor de kleinere variant.

Forerunner 970

Voor wie op zoek is naar meer geavanceerde functionaliteit, is er de nieuwe Forerunner 970. Dit model is gericht op fanatieke hardlopers en triatleten die waarde hechten aan prestatiegerichte data. De 970 beschikt over een titanium bezel, saffierglas en Garmin’s helderste AMOLED-display. Nieuw is de ingebouwde LED-zaklamp, handig voor trainingen in het donker.

Uniek aan de Forerunner 970 zijn geavanceerde metingen zoals Running Economy, Step Speed Loss en Running Tolerance, die diepgaand inzicht geven in efficiëntie en belastbaarheid. Voor sommige van deze functies dien je wel over een hartslagband te beschikken. Ook bevat het horloge full-colour kaarten, multi-band GPS en navigatiefuncties, zoals we ook zagen bij het vorige modle. Dankzij de speaker en microfoon kun je net als bij de 570 bellen vanaf je pols. De voorganger had deze voorzieningen niet.

De Forerunner 970 is beschikbaar in één formaat (47 mm) en drie kleurvarianten: Soft Gold French Gray, Carbon Gray en Titanium Whitestone. De batterij gaat tot 15 dagen mee in smartwatchmodus en tot 26 uur met GPS.



Verkoop

Beide modellen delen veel kernfunctionaliteiten zoals Training Readiness, Garmin Coach, hartloopvermogen, multisportmodi, Garmin Pay en uitgebreide gezondheidsfuncties. Het verschil zit vooral in de gebruikte materialen, de diepgang van sportanalyses en geavanceerde navigatiemogelijkheden. Garmin verkoopt de Forerunner 570 voor een bedrag van 549,99 euro. Voor de Forerunner 970 vraagt Garmin tweehonderd euro meer; waardoor de prijs uitkomt op 749,99 euro. De nieuwe modellen gaan vanaf volgende week in de verkoop.