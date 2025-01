Garmin heeft oplossing voor smartwatches met blauwe driehoek

Heb je problemen met je Garmin smartwatch en belandt deze in een bootloop, waardoor je alleen nog maar de blauwe driehoek ziet? Dan is er nu een oplossing vanuit Garmin. Van de week dook het probleem op bij verschillende smartwatch-gebruikers.

Oplossing vanuit Garmin

Garmin heeft een oplossing uitgerold voor een bug die eerder deze week veel van zijn wearables onbruikbaar maakte. Door de fout raakten apparaten vast op het opstartscherm of toonden ze een blauwe driehoek bij het starten van een activiteit. Dit probleem werd erkend door Garmin, dat aanvankelijk een geforceerde herstart als mogelijke oplossing voorstelde. Voor veel gebruikers bood dit echter geen uitkomst.

Om het probleem definitief te verhelpen, adviseert Garmin getroffen gebruikers om hun apparaten te verbinden met een Windows-pc of Mac en de Garmin Express-software te gebruiken. Dit proces moet het horloge weer functioneel maken. De specifieke instructies kunnen per apparaat verschillen, en daarom wordt aangeraden om de ondersteuningspagina van Garmin te raadplegen voor verdere details.

In de meeste gevallen was deze manier van herstellen voldoende. In sommige gevallen is echter een fabrieksreset nodig om het apparaat weer correct te laten functioneren. Dit kan leiden tot verlies van niet-gesynchroniseerde gegevens, afhankelijk van wanneer het apparaat voor het laatst contact had met de servers van Garmin.

Om gebruikers op de hoogte te stellen, heeft Garmin een melding geplaatst in de Garmin Connect-app. Hierin wordt aangegeven dat het probleem is opgelost en worden gebruikers doorverwezen naar de supportpagina voor verdere instructies. Mocht het apparaat na deze stappen nog steeds niet werken, dan wordt aangeraden om contact op te nemen met de klantenservice van Garmin.