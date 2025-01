Garmin-gebruikers melden crashes en bootloops op smartwatches

Een update voor smartwatches van Garmin, zorgt bij verschillende gebruikers voor problemen met hun smartwatch. Hierbij blijft de smartwatch crashen en in een bootloop hangen. Garmin is op de hoogte van de bug.

Crashes van Garmin smartwatches

Op het internet gaan berichten rond over problemen met smartwatches van het merk Garmin. De horloges belanden bij verschillende gebruikers in een bootloop, na een crash. Dit betekent dat dit het horloge praktisch onbruikbaar maakt en niet meer gebruikt kan worden. Onze collega’s van Tweakers schrijven over de problemen, na berichtgeving van verschillende gebruikers op Reddit en andere berichten op internet.

Het is niet helemaal duidelijk hoe breed het probleem speelt. Voornamelijk komt het probleem terug in update versie 21.22 en bètaversie 21.14, al lijken ook enkele andere smartwatches getroffen te zijn. Onder andere bij de Forerunner 255, 265 zijn gevallen bekend, net als bij de Venu 3 en de Vivoactive 5.

De klachten van de gebruikers komen overeen met elkaar. Bij het tracken van een activiteit, crasht de smartwatch, waarbij deze opnieuw opstart. Vervolgens komt deze niet verder dan het scherm met de blauwe driehoek. Opvallend is dat het terugzetten van de smartwatch naar fabrieksinstellingen slechts tijdelijk helpt, omdat het probleem later opnieuw optreedt. Garmin zegt bekend te zijn met het probleem, maar heeft nog geen definitieve oplossing. Wel kan het even helpen door de aan-uit knop ingedrukt te houden, zo meldt de fabrikant.

Heb jij problemen met je Garmin smartwatch? Laat ons weten in een reactie welke Garmin je hebt en welke problemen je hieromtrent mee ervaart.