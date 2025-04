Garmin brengt Vivoactive 6 smartwatch uit met 11 dagen batterijduur

Garmin heeft een nieuwe smartwatch uitgebracht met een lange accuduur. De nieuwe Garmin Vivoactive 6 is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland en brengt een helder AMOLED-scherm en verbeterde workout-opties.

Garmin Vivoactive 6

De Garmin Vivoactive 6 is officieel aangekondigd, het is de nieuwste smartwatch uit het portfolio van de Amerikaanse fabrikant. Hiermee is er een opvolger voor de anderhalfjaar geleden uitgebrachte Vivoactive 5. De nieuwe Vivoactive 6 is voorzien van een helder AMOLED-scherm, waardoor dit de afleesbaarheid van het scherm ten goede komt. Het scherm is 1,2 inch groot en heeft een resolutie van 390 x 390 pixels. Uiteraard is ook de Always On Display-functionaliteit beschikbaar en is het scherm voorzien van Corning Gorilla Glass 3. Het horloge is vervaardigd uit kunststof, waarbij het een metalen rand heeft. Er is een siliconen horlogeband.

Garmin heeft de Vivoactive 6 voorzien van verschillende verbeteringen. Onder andere op het gebied van slapen. Met de nieuwe functie ‘Smart Wake Alarm’ wordt de gebruiker wakker gemaakt tijdens een lichtere slaapfase. Tevens is er een ingebouwde gyroscoop en is volgens Garmin de stappenteller nauwkeuriger gemaakt. De Body Battery-functie die we kennen van andere Garmin-horloges is ook op de Vivoactive 6 te vinden. Hierbij wordt het energieniveau van de gebruiker gedurende de hele dag bijgehouden.

De Vivoactive 6 heeft ook de bekende opties zoals het meten van stress, de hartslag en de bloedzuurstofsaturatie. Het geheugen van de nieuwe Garmin is verdubbeld naar 8GB en er is een accuduur van 11 dagen. Gebruik je het always-on-display, dan is een maximale batterijduur van vijf dagen mogelijk, zo laat Garmin weten. De nieuwe smartwatch beschikt verder over nieuwe activiteitsprofielen en suggesties voor dagelijkse workouts. De Vivoactive 6 ondersteunt geen inkomende telefoontjes.



De Garmin Vivoactive 6 is nu te bestellen voor een bedrag van 329,99 euro bij Bol.com en Coolblue, en is verkrijgbaar in verschillende kleuren.