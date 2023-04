Huawei P60 Pro wordt uitgebracht in Nederland

We kunnen het nieuws met je delen dat Huawei de nieuwe Huawei P60 Pro uit gaat brengen in Nederland. Een opvallende beslissing. Het toestel heeft ondanks zijn stijlvolle vertoning wel wat aandachtspunten.

Huawei P60 Pro naar Nederland

We kunnen exclusief melden dat Huawei de nieuwe Huawei P60 Pro uit gaat brengen in ons land. Het marktaandeel van de Chinese fabrikant is door de Amerikaanse sancties de laatste jaren flink ingestort. Toch geeft Huawei niet op, en laat nu weten dat het toestel besteld kan worden in ons land. In maart werd de P60-serie aangekondigd.

De Huawei P60 Pro is de nieuwste high-end smartphone uit de P-serie. De ooit zo beroemde reeks heeft echter wel wat aandachtspunten. Zo komt het toestel zonder 5G-ondersteuning en heb je geen toegang tot de Google Play Store. Dit alles vanwege de Amerikaanse sancties. Applicaties downloaden kan via de Huawei AppGallery, zo ook onze eigen DroidApp App.

Qua verdere mogelijkheden ontbreekt het verder aan weinig. De Huawei P60 Pro heeft een LTPO OLED-scherm met een grootte van 6,67 inch en een dynamische verversingssnelheid van 1-120Hz. Er is de Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) processor, 8/12GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 256GB/512GB. Voor het maken van foto’s is de P60 Pro uitgerust met een 48MP lens, een 48MP telelens (met 3,5x optische zoom) en een 13MP groothoeklens. Selfies kun je met de 13 megapixel camera maken.

Snelladen is ook geen probleem. De 4815 mAh batterij van het toestel kan met een snelheid van 88W opgeladen worden. Verder kun je dual-sim gebruiken en ook NFC, GPS en dergelijke zaken vind je terug op de P60 Pro. De smartphone draait op EMUI 13.1. Dit is gebaseerd op Android.

Een prijs wordt nog niet gedeeld door Huawei. Wel zal hij vanaf 9 mei te bestellen zijn in ons land via Huawei’s eigen online winkel.