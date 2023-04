Nieuwste Huawei smartphone heeft powerbank-functie met 7000 mAh accu

Huawei heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. Het is de nieuwe Huawei Enjoy 60X, een multi-inzetbare smartphone, want met zijn flinke accu kun je hem ook dienst laten doen als snelle powerbank. De accucapaciteit van de telefoon komt namelijk uit op 7000 mAh.

Huawei smartphone als powerbank

Met een schermgrootte van 6,95 eens is de nieuwste smartphone van Huawei gelijk ook een flinke. We maken hier kennis met de Seat. Bijzonder aan dit toestel is dat er maar liefst een 7000 mA accu in dit toestel zit, welke opgeladen kan worden met een snelheid van 22,5W. Huawei benadrukt dat dit toestel ook kan worden gebruikt als powerbank. Ook die oplaadsnelheid komt uit op 22,5W (bij de 512 GB versie). Een ander apparaat zoals een smartphone kun je hiermee dus razendsnel opladen.

De flinke batterij zorgt er wel voor dat het toestel ook aan de zware kant is met 216 g. Verder is de telefoon qua specificaties geen hoogvlieger. We zien een Qualcomm Snapdragon 680 Chipset en enkel ondersteuning voor het 4G netwerk. Dit omdat vanwege Amerikaanse sancties er geen mogelijkheid is om 5G hierbij af te nemen voor het Chinese merk. Het grote scherm biedt een Full-HD resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. Huawei gebruikt ook bij dit toestel haar eigen HarmonyOS, dat op zijn beurt weer gebaseerd is op Android.

Het lijkt er niet op dat deze smartphone naar Nederland komt, maar enkel is bedoeld voor de Chinese markt. Omgerekend ligt de prijs van de Huawei Enjoy 60X tussen de 235 en 310 euro.