Huawei P60-serie aangekondigd: toestellen met opvallende cameramodule

Huawei heeft de nieuwe Huawei P60-serie aangekondigd. De nieuwe reeks smartphones bestaat uit drie modellen, met onder andere de Huawei P60 Art. Deze speciale editie is voorzien van een merkwaardige cameramodule die we nog niet eerder hebben gezien.

Huawei P60-serie

Huawei heeft haar nieuwe vlaggenschippen aangekondigd. We maken vandaag kennis met drie modellen in de Huawei P60-serie. Dit is bijna twee jaar nadat Huawei haar Huawei P50-serie aankondigde. De fabrikant heeft de toestellen uitgebracht met de namen Huawei P60, P60 Pro en de P60 Art. Die laatste is het meest dure, maar ook gelijk het meest opvallend. Dit niet alleen vanwege de aparte vorm van de cameramodule, maar ook omdat dit toestel een ander soort accu heeft.

Huawei P60 Art

De accu van de Huawei P60 Art is er een van siliciumkoolstof. Dit zorgt voor een hogere dichtheid en biedt een capaciteit van 5100 mAh. De twee andere modellen krijgen een ‘standaard’ batterij, en bieden zowel bij het standaard model als bij de Pro een capaciteit van 4815 mAh. Qua formaat zijn de toestellen allen exact even groot. Dit betekent ook dat er eenzelfde scherm in zit; een 6,67 inch OLED-scherm met een resolutie van 2700 x 1220 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz.

Huawei P60

Nog altijd heeft Huawei last van de Amerikaanse sancties. Dit betekent dat de toestellen slechts over een chipset beschikken met 4G-ondersteuning. Dit is de Snapdragon 8 Gen 1 4G. Daarnaast vind je bijvoorbeeld de Huawei AppGallery op de telefoons en is er geen ondersteuning voor de Google-diensten. De smartphones draaien op Harmony OS, ofwel EMUI, wat wel weer gebaseerd is op Android, maar verder vind je er geen officiële verwijzing naar Android in terug. De Huawei P60 krijgt een triple-camera met 48MP hoofdlens, een 13 megapixel groothoeklens en een telelens van 12 megapixel. Bij de P60 Pro is dit bijna gelijk, alleen krijg je dan een 48 megapixel telelens. Huawei voorziet de Huawei P60 Art van een 48MP hoofdlens, een 48MP telelens en een groothoeklens van 40 megapixel.

Huawei P60 Pro

Voorlopig zijn de Huawei P60-modellen enkel voor China aangekondigd. Daar krijgen ze een prijs van 800, 950 en 1200 euro voor de verschillende versies. We verwachten de smartphones niet in ons land.